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В Нижнем Новгороде рассказали о помощи переселенцам из Донбасса в трудоустройстве

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Нижегородский центр занятости помогает трудоустраивать переселенцев из Донбасса.
В Нижнем Новгороде рассказали о помощи переселенцам из Донбасса в трудоустройстве
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Как сообщает ОТР, для переселенцев, которые ещё ищут работу, центр уже сформировал банк из 3,5 тыс. вакансий. При этом почти все они с предоставлением жилья или компенсацией его аренды.

«Общения с людьми никогда не боялась. Мне всегда нравилось консультировать, помогать, разъяснять определённые вопросы. Буду помогать людям, которые оказались в такой же сложной жизненной ситуации, в которой оказалась я сама. Поняла, что мой опыт именно здесь будет полезен, востребован и применим», — заявила Елена Мачулина, вынужденная переселенка из Мариуполя, кадровый консультант Нижегородского центра занятости.

Ранее НСН сообщала, что Москва отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в Донецк и Луганск.

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