В Нижнем Новгороде рассказали о помощи переселенцам из Донбасса в трудоустройстве

Нижегородский центр занятости помогает трудоустраивать переселенцев из Донбасса.

Как сообщает ОТР, для переселенцев, которые ещё ищут работу, центр уже сформировал банк из 3,5 тыс. вакансий. При этом почти все они с предоставлением жилья или компенсацией его аренды.

«Общения с людьми никогда не боялась. Мне всегда нравилось консультировать, помогать, разъяснять определённые вопросы. Буду помогать людям, которые оказались в такой же сложной жизненной ситуации, в которой оказалась я сама. Поняла, что мой опыт именно здесь будет полезен, востребован и применим», — заявила Елена Мачулина, вынужденная переселенка из Мариуполя, кадровый консультант Нижегородского центра занятости.

Ранее НСН сообщала, что Москва отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в Донецк и Луганск.