Генпрокуроры России и Ирана договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Как сообщает Генпрокуратура России, они подписали программу сотрудничества до 2025 года.

«По итогам встречи, подтвердив нацеленность наращивать конструктивный диалог по самым актуальным вопросам... подписали программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Исламской Республики Иран на 2023–2025 годы и Договорённость о создании рабочей группы по противодействию преступлениям», — говорится в заявлении.

Ранее Краснов провёл встречу с главой Организации генеральной инспекции Ирана.