Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с главой Организации генеральной инспекции Ирана Забихоллой Хадаианом.

Также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали, директор Департамента международного сотрудничества Мансур Агамохаммади, советник посольства Моххамад Хасан Асеф, руководители подразделений центрального аппарата Генпрокуратуры.

«Высокий уровень сотрудничества между нашими государствами достигнут благодаря личному вкладу президентов Владимира Владимировича Путина и Сейеда Ибрагима Раиси. В ходе их последнего телефонного разговора три дня назад достигнута договорённость о дальнейшей активизации контактов между российскими и иранскими ведомствами», — заявил Краснов.

По его словам, он, со своей стороны, активно взаимодействует со своим коллегой, генеральным прокурором Ирана.

Как отметил Краснов, российская прокуратура открыта к конструктивному сотрудничеству с партнёрами во всём мире.