На Кубани откроют 20 школ в 2023 году
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«В следующем году откроем ещё 20 школ и 23 детских сада. Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Ещё пять лет назад в такой результат никто бы не поверил», — сказал Кондратьев на сессии в Заксобрании.
В настоящее время в регионе строится более 50 образовательных учреждений. В 2022 году открыли 11 школ, до конца года планируют сдать ещё четыре.
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проекты комплексного развития ещё двух бывших промзон.