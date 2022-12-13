На Кубани откроют 20 школ в 2023 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по строительству детских учреждений в регионе.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В следующем году откроем ещё 20 школ и 23 детских сада. Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Ещё пять лет назад в такой результат никто бы не поверил», — сказал Кондратьев на сессии в Заксобрании.

В настоящее время в регионе строится более 50 образовательных учреждений. В 2022 году открыли 11 школ, до конца года планируют сдать ещё четыре.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проекты комплексного развития ещё двух бывших промзон.