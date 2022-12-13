ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода «Кристалл»
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Об этом ведомство рассказало РИА Новости.
«Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке», — отметили в ведомстве.
Как указывает агентство, ранее завод сообщил о нарушении антимонопольного законодательства компанией Mast-Jägermeister. По заявлению завода «Кристалл», немецкая компания давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить российскому заводу выпускать собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям — продавать эти продукты.
В ноябре сообщалось, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию.