Узнать больше

Омбудсмен Миронов: производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию

Короткая ссылка
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен Сергей Миронов.
Омбудсмен Миронов: производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
  • Gettyimages.ru

«Производитель (Jägermeister. — RT) официально приостановил поставки в Россию, дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут», — цитирует его РИА Новости.

Миронов отметил, что поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся в наличии ликёр.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам шести месяцев 2022 года сократился на 34,4%.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить