Омбудсмен Миронов: производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию

Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен Сергей Миронов.

«Производитель (Jägermeister. — RT) официально приостановил поставки в Россию, дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут», — цитирует его РИА Новости.

Миронов отметил, что поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся в наличии ликёр.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам шести месяцев 2022 года сократился на 34,4%.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.