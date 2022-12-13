Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Нижневартовске выросло до десяти

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до десяти.

Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, один из пострадавших в трагедии, находившийся в ожоговом центре, умер.

«Нам сообщили, что он скончался», — сказал собеседник.

Как отметили в Сургутской городской клинической больнице, восемь дней врачи вели борьбу за жизнь 62-летнего пациента.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело.