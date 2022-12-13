Подмосковные школьники стали победителями Международной естественно-научной олимпиады

Школьники Подмосковья взяли две медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO2022 в Боготе.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.

«Школьники Подмосковья взяли две медали на 19-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO2022 в Боготе. Золото взял Гордей Голубцов из Физтех-лицея им. Капицы, а серебро — Андрей Константинов из Физико-математического лицея №5 г. о. Долгопрудный», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Данная олимпиада проходила с 2 по 12 декабря в Колумбии.