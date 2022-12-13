Замглавы Минобрнауки Гуров возглавил правление российского движения детей и молодёжи
- РИА Новости
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По данным сайта Минобрнауки, Гуров работал заместителем директора «Российского центра содействия молодёжному предпринимательству» в Москве, после чего работал в Федеральном агентстве по делам молодёжи.
В 2020 году он был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.
В июле Путин подписал закон о создании в стране движения детей и молодёжи. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что новое движение объединит все молодёжные общественные проекты в стране.
На движение ежегодно будут выделять около 21,4 млрд рублей.