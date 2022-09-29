На работу движения детей и молодёжи будут выделять около 21,4 млрд рублей в год

На общероссийское движение детей и молодёжи ежегодно будут выделять около 21,4 млрд рублей, такое поручение дано президентом Владимиром Путиным.

«Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21 352 млн рублей ежегодно — Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи», — говорится в одном из пунктов списка поручений.

Также планируется выделять Минпросвещения 383 млн рублей ежегодно на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».

В июле Путин подписал закон о создании в стране движения детей и молодёжи.



Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отмечал, что новое движение объединит все молодёжные общественные проекты в стране.