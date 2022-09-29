военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

На работу движения детей и молодёжи будут выделять около 21,4 млрд рублей в год

Короткая ссылка
На общероссийское движение детей и молодёжи ежегодно будут выделять около 21,4 млрд рублей, такое поручение дано президентом Владимиром Путиным.
На работу движения детей и молодёжи будут выделять около 21,4 млрд рублей в год
  • РИА Новости

«Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21 352 млн рублей ежегодно — Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи», — говорится в одном из пунктов списка поручений.

Также планируется выделять Минпросвещения 383 млн рублей ежегодно на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».

В июле Путин подписал закон о создании в стране движения детей и молодёжи. 

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отмечал, что новое движение объединит все молодёжные общественные проекты в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить