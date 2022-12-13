Роспотребнадзор заявил о завершении прививочной кампании в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении прививочной кампании в России.

Об этом она сказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Сейчас уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что в России идёт подъём заболеваемости коронавирусом, страна не освободилась от COVID-19.

В ноябре врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.