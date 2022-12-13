Мишустин призвал не допустить дисбаланса при активизации производства вооружений
«По поручению президента сформирован координационный совет, который призван усилить взаимодействие вооружённых сил и нашей промышленности во всех направлениях активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования, средства индивидуальной защиты, медикаменты», — сказал Мишустин.
Он отметил, что всё это требует серьёзных ресурсов.
«При этом важно не допустить дисбаланса и сохранить доступность для массового потребителя основных товаров и услуг», — сказал Мишустин на заседании экспертного совета при правительстве.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах.