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Мишустин призвал не допустить дисбаланса при активизации производства вооружений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при активизации производства вооружения, военной техники и обмундирования важно сохранить доступность для массового потребителя основных товаров и услуг.

«По поручению президента сформирован координационный совет, который призван усилить взаимодействие вооружённых сил и нашей промышленности во всех направлениях  активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования, средства индивидуальной защиты, медикаменты», — сказал Мишустин.

Он отметил, что всё это требует серьёзных ресурсов.

«При этом важно не допустить дисбаланса и сохранить доступность для массового потребителя основных товаров и услуг», — сказал Мишустин на заседании экспертного совета при правительстве.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах.

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