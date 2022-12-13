Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи
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В соцсетях ранее появился видеоролик с мужчиной, дегустирующим настойку на кроте.
В Роспотребнадзоре отметили, что спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний.
В ведомстве подчеркнули, что употребление подобной продукции представляет смертельную опасность, а также может привести к инвалидности.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал поддерживать инициативы по ограничению продаж алкоголя.