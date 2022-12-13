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Мишустин заявил о необходимости сохранить интеллектуальный и культурный капитал в России

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В России необходимо проработать меры, которые позволят сохранить интеллектуальный и культурный капитал страны. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о необходимости сохранить интеллектуальный и культурный капитал в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ещё очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала», — приводит РИА Новости его слова на заседании Экспертного совета при правительстве.

Мишустин подчеркнул, что зарубежные компании будут пытаться переманить подающих надежду отечественных специалистов.

«Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку производителей, которые передают в вузы технологическое оборудование для его доработки или для обучения кадров.

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