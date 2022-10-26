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Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку производителей, которые передают в вузы технологическое оборудование для его доработки или для обучения кадров.
Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента России.

«Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию мер государственной поддержки производителей отечественного технологического оборудования, осуществляющих передачу (в том числе на безвозмездной основе) образцов производимых ими изделий образовательным организациям высшего образования, имеющим в своей структуре передовые инженерные школы», — говорится в одном из пунктов.

Речь идёт об образцах, которые передают в вузы для тестирования, доработки. Они также используются при подготовке инженерно-технических кадров для этих производителей.

Доклад по этой теме должен быть представлен Путину до 25 декабря 2022 года, далее — ежегодно.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга отечественных вузов.

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