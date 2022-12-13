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Косметолог Колпакова перечислила важные компоненты в увлажняющих кремах

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Косметолог-эстетист Юлия Колпакова рассказала, какие компоненты должны содержаться в кремах для лица, чтобы кожа оставалась увлажнённой.
Косметолог Колпакова перечислила важные компоненты в увлажняющих кремах
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«Увлажнители притягивают и удерживают влагу — гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, аминокислоты, кислоты и их производные (молочная, яблочная кислота, лактаты и другие), сахара и полисахариды, сорбитол, пантенол, водоросли, протеины пшеницы, сои, коллаген, эластин, бетаин», — перечислила специалист в разговоре с sovainfo.ru.

Также, по её словам, в кремах могут содержаться плёнкообразователи, которые препятствуют испарению влаги, липиды и эмоленты.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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