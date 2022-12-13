Косметолог Колпакова перечислила важные компоненты в увлажняющих кремах
- Gettyimages.ru
- © moodboard
«Увлажнители притягивают и удерживают влагу — гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, аминокислоты, кислоты и их производные (молочная, яблочная кислота, лактаты и другие), сахара и полисахариды, сорбитол, пантенол, водоросли, протеины пшеницы, сои, коллаген, эластин, бетаин», — перечислила специалист в разговоре с sovainfo.ru.
Также, по её словам, в кремах могут содержаться плёнкообразователи, которые препятствуют испарению влаги, липиды и эмоленты.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.