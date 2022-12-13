Российский президент Владимир Путин открыл движение по участкам трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург».

Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии новых участков трассы. RT вёл трансляцию.

После предложения вице-премьера России Марата Хуснуллина «дать команду» для открытия участков дороги президент поручил «начать движение».

Также новые объекты автодорожной сети и участки трасс, на которых завершился капитальный ремонт, открылись во Владимирской, Московской, Воронежской областях, на Урале и в Северной Осетии.

В ноябре Путин в ходе совещания с членами правительства поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей.