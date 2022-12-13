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Губернатор сообщил, что завод «Автотор» возобновил работу в Калининградской области

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Автомобильный завод «Автотор» возобновил работу в Калининградской области и заключил соглашения с тремя компаниями из Китая. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Губернатор сообщил, что завод «Автотор» возобновил работу в Калининградской области
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

«Я рад сообщить, что «Автотор» вернулся к работе. Действительно, три китайские компании с ними заключили соглашение, уже идёт сборка», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Алиханов добавил, что производитель планирует выпустить до 2 тыс. автомобилей до конца текущего года.

Ранее глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов заявил, что холдинг планирует в 2023 году произвести минимум 50 тыс. автомобилей.

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