Губернатор сообщил, что завод «Автотор» возобновил работу в Калининградской области

Автомобильный завод «Автотор» возобновил работу в Калининградской области и заключил соглашения с тремя компаниями из Китая. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Я рад сообщить, что «Автотор» вернулся к работе. Действительно, три китайские компании с ними заключили соглашение, уже идёт сборка», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Алиханов добавил, что производитель планирует выпустить до 2 тыс. автомобилей до конца текущего года.

Ранее глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов заявил, что холдинг планирует в 2023 году произвести минимум 50 тыс. автомобилей.