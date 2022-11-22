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В «Автоторе» сообщили о плане произвести 50 тысяч автомобилей новых брендов

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Калининградская компания «Автотор» планирует в 2023 году произвести минимум 50 тыс. автомобилей, сообщил глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

«С развитием нового сотрудничества, мы думаем, что в следующем году сможем выйти на производство 50 тыс. автомобилей по плохому варианту», — цитирует его РИА Новости.

При этом Горбунов отметил, что в лучшем случае компания произведёт 70 тыс. автомобилей.

Он также подтвердил, что на данный момент производство автомобилей на «Автоторе» приостановлено, однако, холдинг «уже нашёл новых партнеров по сборке».

18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод «Москвич» в ближайшее время начнёт первую сборку автомобилей.

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