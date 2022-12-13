Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о российской спецоперации.

«Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооружёнными силами России специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что к сайтам «Новой газеты» и проекта редакции «Свободное пространство» ограничен доступ.