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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о российской спецоперации.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту L'Officiel из-за фейков о спецоперации
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооружёнными силами России специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что к сайтам «Новой газеты» и проекта редакции «Свободное пространство» ограничен доступ.

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