Депутат Ткачёв направил в Роскомнадзор запрос по вопросу снятия блокировки с Twitter
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В нём говорится, что после смены владельца компании в политике социальной сети происходят изменения. Так, в Twitter сообщили, что удалят все учётные записи отдельных лиц, виновных в «террористических, экстремистских и массовых нападениях».
«(Компания. — RT) также даёт себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент», — передаёт текст документа РИА Новости.
В своём обращении Ткачёв попросил дать поручение провести проверку в отношении Twitter и оценить, «соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании».
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.