Депутат Ткачёв направил в Роскомнадзор запрос по вопросу снятия блокировки с Twitter

Депутат Госдумы Антон Ткачёв направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

В нём говорится, что после смены владельца компании в политике социальной сети происходят изменения. Так, в Twitter сообщили, что удалят все учётные записи отдельных лиц, виновных в «террористических, экстремистских и массовых нападениях».

«(Компания. — RT) также даёт себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент», — передаёт текст документа РИА Новости.

В своём обращении Ткачёв попросил дать поручение провести проверку в отношении Twitter и оценить, «соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании».

Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.