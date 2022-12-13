Узнать больше

Депутат Ткачёв направил в Роскомнадзор запрос по вопросу снятия блокировки с Twitter

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Антон Ткачёв направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
Депутат Ткачёв направил в Роскомнадзор запрос по вопросу снятия блокировки с Twitter
  • Gettyimages.ru
  • © suedhang

В нём говорится, что после смены владельца компании в политике социальной сети происходят изменения. Так, в Twitter сообщили, что удалят все учётные записи отдельных лиц, виновных в «террористических, экстремистских и массовых нападениях».

«(Компания. — RT) также даёт себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент», — передаёт текст документа РИА Новости.

В своём обращении Ткачёв попросил дать поручение провести проверку в отношении Twitter и оценить, «соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании».

Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить