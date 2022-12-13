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Полпред в УрФО Якушев рассказал о ходе развития агломерации Екатеринбург — Челябинск — Тюмень

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что Челябинск, Екатеринбург и Тюмень должна связать единая транспортная сеть, объединив регионы в одну агломерацию.
Полпред в УрФО Якушев рассказал о ходе развития агломерации Екатеринбург — Челябинск — Тюмень
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Смысл агломерации — обеспечить устойчивые и крепкие связи между основными центрами экономического развития: в нашем случае речь идёт о Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Мы говорим о том, что эти мегаполисы должна связать современная транспортная инфраструктура. Между Екатеринбургом и Челябинском уже появилась прекрасная четырёхполосная дорога... Что касается Тюмени, то четырёхполосная дорога до Екатеринбурга тоже строится, в 2025 году она будет исполнена на 100%», — заявил полпред в разговоре с URA.RU.

Однако агломерация — это не только дороги, подчеркнул Якушев. Это ещё и туризм, развитие рынка услуг, кадровая мобильность.

Ранее НСН сообщала, что в развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей.

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