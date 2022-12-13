Правительство России выделило 5 млрд рублей на кредиты агросектора

Правительство России выделило 5 млрд рублей на кредитование агросектора в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что финансы позволят сохранить доступ к льготному кредитованию, необходимому для поддержания текущей деятельности.

«На эти цели решено направить дополнительные бюджетные инвестиции. Речь идёт о 5 млрд рублей», — говорится в заявлении.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство ввело льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов.