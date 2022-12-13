Правительство России выделило 5 млрд рублей на кредиты агросектора
- РИА Новости
Отмечается, что финансы позволят сохранить доступ к льготному кредитованию, необходимому для поддержания текущей деятельности.
«На эти цели решено направить дополнительные бюджетные инвестиции. Речь идёт о 5 млрд рублей», — говорится в заявлении.
В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство ввело льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов.