Кабмин России ввёл льготные кредиты для аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство ввело льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и преработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет, и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано», — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что упрощение доступа к льготным займам поможет бизнесу, работающему в сфере агропромышленного комплекса (АПК), наращивать выпуск продукции.

Ранее Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу.