Кабмин России ввёл льготные кредиты для аграриев
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании правительства.
«Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет, и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано», — цитирует его ТАСС.
Он пояснил, что упрощение доступа к льготным займам поможет бизнесу, работающему в сфере агропромышленного комплекса (АПК), наращивать выпуск продукции.
Ранее Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу.