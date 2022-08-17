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Кабмин России ввёл льготные кредиты для аграриев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство ввело льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и преработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов.
Кабмин России ввёл льготные кредиты для аграриев
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет, и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано», — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что упрощение доступа к льготным займам поможет бизнесу, работающему в сфере агропромышленного комплекса (АПК), наращивать выпуск продукции. 

Ранее Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу.

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