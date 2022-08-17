Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу.

Об этом сообщает кабмин на своём сайте.

«Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5 и 3% годовых соответственно. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что соответствующие средства бизнес сможет потратить на покупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

В первую очередь данные кредиты будут доступны предприятиям, занятым в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

Срок действия льготной программы составит три года.

Ранее, по информации ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.