В Госдуме призвали ускорить запуск программы промышленной ипотеки

Комитет Госдумы по экономической политике обратился в ряд федеральных министерств и ведомств, а также к правительству Татарстана с целью ускорить запуск программы промышленной ипотеки. В рамках программы предполагаются льготные займы на возведение промзданий под залог строящихся индустриальных помещений.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Запустить в стране программу промышленной ипотеки по ставке 5% годовых предложил на ПМЭФ 17 июня президент России Владимир Путин.

После недавней рабочей поездки председателя думского экономического комитета Максима Топилина («Единая Россия») в особую экономическую зону (ОЭЗ) появился ряд инициатив.

Депутаты, в частности, предлагают снизить размер страховых взносов до 7,6% для высококвалифицированных специалистов с зарплатой не менее чем 58 500 рублей, работающих на территории особой экономической зоны. Аналогичную льготу, по мнению парламентариев, нужно предоставить и инновационным компаниям по направлениям робототехника, микроэлектроника, беспилотные аппараты, биомедицина, фармацевтика, биоинженерия.

В то же время при создании или увеличении частными инвесторами площади индустриальных парков, по мнению депутатов, нужно повысить размер предоставляемой субсидии до 1 млрд рублей.

Ранее, по информации ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.