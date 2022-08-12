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В Госдуме призвали ускорить запуск программы промышленной ипотеки

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Комитет Госдумы по экономической политике обратился в ряд федеральных министерств и ведомств, а также к правительству Татарстана с целью ускорить запуск программы промышленной ипотеки. В рамках программы предполагаются льготные займы на возведение промзданий под залог строящихся индустриальных помещений.
В Госдуме призвали ускорить запуск программы промышленной ипотеки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

Запустить в стране программу промышленной ипотеки по ставке 5% годовых предложил на ПМЭФ 17 июня президент России Владимир Путин.

После недавней рабочей поездки председателя думского экономического комитета Максима Топилина («Единая Россия») в особую экономическую зону (ОЭЗ) появился ряд инициатив.

Депутаты, в частности, предлагают снизить размер страховых взносов до 7,6% для высококвалифицированных специалистов с зарплатой не менее чем 58 500 рублей, работающих на территории особой экономической зоны. Аналогичную льготу, по мнению парламентариев, нужно предоставить и инновационным компаниям по направлениям робототехника, микроэлектроника, беспилотные аппараты, биомедицина, фармацевтика, биоинженерия.

В то же время при создании или увеличении частными инвесторами площади индустриальных парков, по мнению депутатов, нужно повысить размер предоставляемой субсидии до 1 млрд рублей.

Ранее, по информации ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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