Исследование: вакансии врачей стали одними из самых высокооплачиваемых в декабре в Ярославле и Пензе
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Как пишут «Известия», в Тюмени, Ярославле, Саратове, Пензе и Липецке в топе наиболее оплачиваемых оказались вакансии врачей. Так, врачу-хирургу в Саратове и офтальмохирургу в Пензе готовы платить от 150 тыс. рублей.
Вместе с тем во Владивостоке директору агентства предлагают от 200 тыс. рублей в месяц. В Рязани ведущему программисту «1С» — 180 тыс. рублей, а начальнику производства в Кирове — до 100 тыс. рублей.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в Москве более 111 тыс. молодых специалистов нашли работу благодаря столичной службе занятости с начала 2019 года.