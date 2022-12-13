Исследование: вакансии врачей стали одними из самых высокооплачиваемых в декабре в Ярославле и Пензе

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представил подборку самых высокооплачиваемых вакансий декабря в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.

Как пишут «Известия», в Тюмени, Ярославле, Саратове, Пензе и Липецке в топе наиболее оплачиваемых оказались вакансии врачей. Так, врачу-хирургу в Саратове и офтальмохирургу в Пензе готовы платить от 150 тыс. рублей.

Вместе с тем во Владивостоке директору агентства предлагают от 200 тыс. рублей в месяц. В Рязани ведущему программисту «1С» — 180 тыс. рублей, а начальнику производства в Кирове — до 100 тыс. рублей.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в Москве более 111 тыс. молодых специалистов нашли работу благодаря столичной службе занятости с начала 2019 года.