Приговорившая Бута судья Шейндлин заявила, что считает его бизнесменом, а не террористом

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе по делу россиянина Виктора Бута и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что считает его бизнесменом, а не террористом.

«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — приводит её слова РИА Новости.

Шейндлин отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

10 декабря Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США. В эксклюзивном интервью RT он рассказал Марии Бутиной о пережитом, об американской тюрьме и о текущих событиях в мире.