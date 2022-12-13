«Известия»: в платёжках за ЖКУ появится новая строка за оплату установки «умных» счётчиков
Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают «Известия».
Отмечается, что ведомству поручено обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учёта за счёт переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».
В Минстрое заявили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счётчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.
Ранее в России предложили создать единый онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.