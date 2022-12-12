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GFG завершила продажу российского бизнеса Lamoda владельцу «Стокманн»

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Компания Global Fashion Group (GFG) продала российский бизнес Lamoda владельцу «Стокманн» Якову Панченко.
GFG завершила продажу российского бизнеса Lamoda владельцу «Стокманн»
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте GFG.

«GFG получила выручку в размере €95 млн (за вычетом расходов по сделке) в дополнение к денежным средствам, принадлежащим бизнесу Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — говорится в релизе.

В ноябре Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией Eastrealty Beteiligungs und Verwaltungs Gmbh.

Позднее стало известно, что покупающая российский бизнес немецкая компания принадлежит Панченко.

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