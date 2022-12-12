В Тверской области зафиксировали 18 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 18 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 352. Вылечились 175 939 жителей.

Также стало известно, что с 12 декабря в Удмуртии можно записаться на приём к врачу через единый номер 122, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Записаться можно на Госуслугах или через новый региональный портал самозаписи.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.