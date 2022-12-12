В Томской области выявили 35 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 157 781. Выздоровели 156 145 жителей, в том числе 11 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа коечный фонд занят на 40 — 50%, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
«На Ямале, как и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом», — заявили в ведомстве.
Там напомнили, что лучшей профилактикой является своевременная вакцинация.
Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.