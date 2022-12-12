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В Томской области выявили 35 случаев COVID-19 за сутки

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В Томской области выявили 35 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Томской области выявили 35 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 781. Выздоровели 156 145 жителей, в том числе 11 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа коечный фонд занят на 40 — 50%, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«На Ямале, как и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что лучшей профилактикой является своевременная вакцинация.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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