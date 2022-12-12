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В Подмосковье открыли Стену памяти о воинах Великой Отечественной войны

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В подмосковной Истре открыли Стену памяти, посвящённую воинам Великой Отечественной войны. Она расположена у братского захоронения рядом с мемориалом «Родина-Мать».
В Подмосковье открыли Стену памяти о воинах Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На стене размещено 84 фотографии. Увидеть портреты можно с любой точки.

«Уверена, что, приходя сюда, глядя на портреты, мы будем вновь и вновь вспоминать наших героев, тех, кто сражался за Родину, за мир — наших отцов, дедов, прадедов. И они будут напоминать нам, насколько значима Победа в Великой Отечественной войне для всего нашего народа и какой ценой завоёвано счастье жить на этой земле», — заявила глава городского округа Татьяна Витушева.

Также стало известно, что в Севастополе проект реставрации обелиска «Штык и парус» получил положительное заключение госэкспертизы, передаёт «Новый Севастополь». Определена подрядная организация.

Проект предусматривает в том числе благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что на Кубани открыли обновлённый мемориал погибшим в Великой Отечественной войне.

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