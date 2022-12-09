На Кубани открыли обновлённый мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Церемония открытия была приурочена ко Дню героев Отечества. Присутствовали глава района Евгений Ильин, помощник прокурора Виктор Погребняк, а также чиновники, ветераны, казаки, общественники, ученики местной школы и станичники.
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