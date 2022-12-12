Песков назвал вступление Бута в ЛДПР его личным выбором

Вступление Виктора Бута в партию ЛДПР является его личным выбором. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть, если он такие для себя видит партийные перспективы... это в данном случае его личное дело», — заявил он на брифинге с журналистами на вопрос о политических перспективах Бута.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет либерал-демократов.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.