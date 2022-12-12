В России за сутки госпитализировали 632 человека с коронавирусом
- РИА Новости
Накануне в стране были госпитализированы 763 человека с коронавирусом.
За сутки выписаны в связи с выздоровлением 5032 человека. Подтверждено 50 летальных исходов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.