Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

Прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 млн рублей экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках.

«Государственный обвинитель попросила назначить ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 150 млн рублей», — сказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

По его словам, также прокурор просит запретить Гуменюку 12 лет после выхода из колонии занимать начальствующие должности в государственной власти и местном самоуправлении.

В марте сообщалось, что следствие наложило арест на имущество Олега Гуменюка.

27 мая Дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке Гуменюка с поста мэра.