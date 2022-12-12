Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
- РИА Новости
«Государственный обвинитель попросила назначить ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 150 млн рублей», — сказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
По его словам, также прокурор просит запретить Гуменюку 12 лет после выхода из колонии занимать начальствующие должности в государственной власти и местном самоуправлении.
В марте сообщалось, что следствие наложило арест на имущество Олега Гуменюка.
27 мая Дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке Гуменюка с поста мэра.