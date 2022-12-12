Узнать больше

Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

Короткая ссылка
Прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 млн рублей экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках.
Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
  • РИА Новости

«Государственный обвинитель попросила назначить ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 150 млн рублей», — сказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

По его словам, также прокурор просит запретить Гуменюку 12 лет после выхода из колонии занимать начальствующие должности в государственной власти и местном самоуправлении.

В марте сообщалось, что следствие наложило арест на имущество Олега Гуменюка.

27 мая Дума города Владивостока на очередном заседании приняла решение об отставке Гуменюка с поста мэра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить