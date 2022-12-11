Студенты из разных регионов России примут участие в четвёртом интенсиве «МедиаДрайверы»

В Москве 14—15 декабря пройдёт четвёртый интенсив «МедиаДрайверы» от АНО «Сеть» по эффективному запуску и развитию проектов в социальных медиа. В нём примут участие 100 студентов из разных регионов России.

Отмечается, что интенсив уже проходил в Пятигорске на базе Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС в мае этого года. Тогда событие объединило более 70 молодых студентов, блогеров, сотрудников медиа Северо-Кавказского федерального округа, а победителем стала команда «Амбассадоры Северного Кавказа».

В этот раз команда «МедиаДрайверов» приедет в столицу, чтобы стать частью VI Всероссийского конгресса молодёжных медиа, организуемого Международной ассоциацией студенческого телевидения. Ежегодно конгресс объединяет студентов-медийщиков со всей страны, в том числе из регионов СКФО. В этом году ожидается 650 участников, 100 из которых подали заявки на «МедиаДрайверов».

Планируется, что участники научатся выстраивать стратегию развития, готовить интересный контент и выбирать эффективные площадки. Они смогут получить персональную консультацию от экспертов-наставников.

У участников интенсива также будет возможность презентовать свой медиапроект и принять участие в питчинге «МедиаДрайверов», призом которого является грант в размере 100 000 руб. на развитие и продвижение представленного проекта.

Мероприятие проводится при поддержке RUTUBE, YAPPY и Общественной палаты России.

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