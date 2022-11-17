В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов «Большой перемены»

В Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Росмолодёжи.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Победителями стали 150 студентов выпускных курсов и 150 студентов невыпускных курсов.

Они могут потратить свой выигрыш на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

«Участие в «Большой перемене» дополняет те фундаментальные знания, которые ребята получают в своих колледжах, мягкими навыками, умением коммуницировать, строить бизнес-планы», — заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.