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В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов «Большой перемены»

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В Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Росмолодёжи.
В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов «Большой перемены»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Победителями стали 150 студентов выпускных курсов и 150 студентов невыпускных курсов.

Они могут потратить свой выигрыш на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

«Участие в «Большой перемене» дополняет те фундаментальные знания, которые ребята получают в своих колледжах, мягкими навыками, умением коммуницировать, строить бизнес-планы», — заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.

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