В автобусах Москвы больше не транслируют призыв к мигрантам вступить в ВС России

В автобусах Москвы больше не транслируют объявления с предложением к мигрантам вступить в российскую армию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

Ранее, как отмечается в материале, в соцсетях появилась фотография, на которой виден салон одного из автобусов Москвы. На экранах в салоне транслировалось объявление на нескольких языках с призывом вступать в российскую армию в обмен на облегченную процедуру получения гражданства России.

«Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово» в автобусах маршрутов МЦ1, МЦ2 и МЦ3 сроком на два месяца. В настоящее время сообщения сняты с эфира», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице помогут Министерству обороны в оформлении иностранцев на службу в Вооружённые силы России.