Мобильные приложения «Одноклассников» и «Почты Mail.ru» стали доступнее для незрячих пользователей

Мобильные приложения социальной сети «Одноклассники» и «Почты Mail.ru» прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что наличие такого сертификата подтверждает, что незрячие пользователи могут использовать большую часть функциональности приложений на русском и английском языках. «Одноклассники» стали первым приложением социальной сети в России, доступным для незрячих пользователей.

В планах на 2023 год — повышение доступности «ВКонтакте» и VK ID.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» добавили новые возможности в сервисе «Сообщения».