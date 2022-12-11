Мобильные приложения «Одноклассников» и «Почты Mail.ru» стали доступнее для незрячих пользователей
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Отмечается, что наличие такого сертификата подтверждает, что незрячие пользователи могут использовать большую часть функциональности приложений на русском и английском языках. «Одноклассники» стали первым приложением социальной сети в России, доступным для незрячих пользователей.
В планах на 2023 год — повышение доступности «ВКонтакте» и VK ID.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» добавили новые возможности в сервисе «Сообщения».