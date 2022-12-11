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Портал Baijiahao назвал АК-47 «королём автоматов»

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Российский АК-47 можно назвать «королём автоматов». Об этом пишет китайский портал Baijiahao.
Портал Baijiahao назвал АК-47 «королём автоматов»
  • РИА Новости

По словам автора материала, российский автомат можно использовать практически в любых погодных условиях с большой эффективностью, поэтому он до сих пор «находится на вооружении» у многих стран мира.

«Его корпус настолько надёжный, что даже после непрерывной стрельбы и попадания пыли и сора в ствол АК-47 продолжает функционировать», — сказано в материале.

Так, автор привёл в пример ситуацию, когда человек в США закопал на время АК-47 в песок, а выкопав его, обнаружил, что автомат «стрелял без проблем».

В материале также говорится, что автомат Калашникова можно назвать «королём автоматов», так как он прочный, безопасный и надёжный.

2 ноября российский лидер Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России.

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