Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным-контрактникам

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооружённых силах России.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении говорится, что для получения выплаты военный должен подать рапорт командиру воинской части или руководителю организации, входящей в состав ВС России.

В рапорте нужно указать наименование выплаты, её размер, основание для её получения, а также срок контракта.

После того как рапорт поступит, командир должен в течение десяти дней организовать подготовку и издание приказа о денежной выплате.

Согласно документу, военные должны быть обеспечены денежным довольствием не позднее 10 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа командира воинской части.

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