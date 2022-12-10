Минтранс: проезд по Крымскому мосту для некоторых грузовиков будет закрыт с 11 декабря

В пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что движение грузовых автомобилей, в том числе «газелей», по Крымскому мосту будет временно ограничено с 11 декабря.

РИА Новости

«С 00:00 11 декабря 2022 года... водителям грузовых машин грузоподъёмностью более 1,5 т... при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — передаёт сообщение ТАСС. 5 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал российскому лидеру Владимиру Путину закончить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в конце марта 2023 года.