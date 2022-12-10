«Роскосмос» инициировал снятие грифа секретности с личного дела космонавта Юрия Гагарина

По инициативе «Роскосмоса» с личного дела первого в мире космонавта Юрия Гагарина в Центре подготовки космонавтов сняли гриф секретности.

Уточняется, что среди документов находятся анкета, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, список должностей в отряде космонавтов от слушателя до лётчика-инженера-космонавта, данные о семейном положении, а также характеристики с места учёбы.

В материалах также есть опровержение спекуляций о том, что космонавта хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за «плохой техники» пилотирования самолёта при посадке.

В марте 2021 года на сайте «Роскосмоса» появился раздел про полёт Гагарина в космос.