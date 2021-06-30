«Роскосмос» обнародовал переговоры экипажа «Союз-11» перед его гибелью

«Роскосмос» опубликовал на своём сайте рассекреченные переговоры членов экипажа космического корабля «Союз-11», погибшего 30 июня 1971 года, состоявшиеся перед запуском и после расстыковки с орбитальной станцией.

Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11».

В рассекреченных материалах рассказывается, как космонавты закрыли люки, доложили обстановку измерительному пункту и сверили время.

В измерительном пункте отметили, что у космонавтов были отличные параметры и частота дыхания, а пульс у всех не превышал 76.

Кроме того, «Роскосмос» опубликовал фрагменты переговоров после расстыковки с орбитальной станцией «Салют-1». Экипаж докладывал, что видит Землю и начинает ориентацию.

Отмечается, что последним, что услышали с Земли от космонавтов, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

В июне сообщалось, что на 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов.