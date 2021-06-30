«Роскосмос» обнародовал переговоры экипажа «Союз-11» перед его гибелью
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Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11».
В рассекреченных материалах рассказывается, как космонавты закрыли люки, доложили обстановку измерительному пункту и сверили время.
В измерительном пункте отметили, что у космонавтов были отличные параметры и частота дыхания, а пульс у всех не превышал 76.
Кроме того, «Роскосмос» опубликовал фрагменты переговоров после расстыковки с орбитальной станцией «Салют-1». Экипаж докладывал, что видит Землю и начинает ориентацию.
Отмечается, что последним, что услышали с Земли от космонавтов, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».
В июне сообщалось, что на 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов.