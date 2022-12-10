Авиакомпания «Россия» начнёт штрафовать за отказ от полёта после закрытия дверей самолёта
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты», — пояснили в заявлении.
В компании напомнили, что пассажиры могут отказаться от полёта до момента закрытия дверей.
В ноябре в Росавиации сообщили, что 19 авиакомпаний России получат 9 млрд рублей на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны.