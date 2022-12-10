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Авиакомпания «Россия» начнёт штрафовать за отказ от полёта после закрытия дверей самолёта

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Авиакомпания «Россия» начнёт штрафовать пассажиров за отказ от полёта без уважительной причины после того, как двери самолёта закроются и будет объявлена готовность к вылету.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты», — пояснили в заявлении.

В компании напомнили, что пассажиры могут отказаться от полёта до момента закрытия дверей.

В ноябре в Росавиации сообщили, что 19 авиакомпаний России получат 9 млрд рублей на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны.

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