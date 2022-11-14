Росавиация: авиакомпании получат 9 млрд рублей на возмещение расходов по внутренним рейсам

В Росавиации сообщили, что 19 авиакомпаний России получат 9 млрд рублей на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны.

Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний России», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что общий объем программы субсидирования составляет 100 млрд рублей, 91 млрд из которых уже выплатили.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 21 ноября.

В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.