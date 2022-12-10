В КБР более 12 тысяч жителей остаются без света из-за обледенения проводов

Более 12 тыс. жителей Кабардино-Балкарии остаются без электричества из-за обледенения проводов.

«Без электроснабжения остаются 5 населённых пунктов Зольского муниципального района (с.п. Приречное, с.п. Камлюково, с.п. Малка, с.п. Хабаз, с.п. Белокаменское), с общим населением более 12632 человека», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

На месте работает усиленная группировка энергетиков «Россети Северный Кавказ».

1 декабря сообщалось, что жители посёлков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана вторые сутки остаются без электричества.