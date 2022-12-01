Около тысячи человек остаются без электричества в Магаданской области из-за циклона

Жители посёлков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана вторые сутки остаются без электричества, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.

«Нарушено электроснабжение в трех населённых пунктах — Заречное (посёлки Талон, Тауйск и Балаганное — RT)... (Остались без электричества - RT) 988 человек. Есть перебои электроснабжения в частном секторе Магадана», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что энергетики убудут в места проведения работ при восстановлении автомобильного сообщения.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что около 7 тыс. жителей города остались без электричества и горячей воды в результате аварии.